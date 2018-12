Anja Rubik nie wytrzymała. Modelka przerwała wywiad z Człowiekiem Wargą

Anja Rubik przerwała seksistowski wywiad z Człowiekiem Wargą. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

aciej Dąbrowski, znany również jako Człowiek Warga, przyzwyczaił internautów do swoich kontrowersyjnych vlogów. Anja Rubik postanowiła jednak powiedzieć "stop" znanemu youtuberowi, przerywając wywiad.– Nie dość, że mnie obraziłeś, to obraziłeś jeszcze chłopaka, niezależnie od tego, czy jest homoseksualny czy nie – powiedziała Anja Rubik chwilę przed opuszczeniem studia. – Jesteś totalnym zaprzeczeniem tego, o czym ja piszę – dodała, rzucając na odchodne książką "#sexed.pl" w prowadzącego wywiad Macieja Dąbrowskiego. Anja Rubik była gościem Człowieka Wargi w cyklu "Wywiady z dupy". Prowadzący często celowo podpuszcza swoich rozmówców, przekręcając ich nazwiska lub myląc fakty. Tym razem jednak ostro przesadził, utrzymując całą rozmowę w duchu mocnego seksizmu.Człowiek Warga przez całe 13 minut wywiadu zwracał się do Anji Rubik per "Kotku" lub "Myszko", nie zwracając uwagi na odpór słynnej modelki. Na koniec czara goryczy po prostu się przelała i Anja opuściła studio.Anja Rubik jest autorką głośnego poradnika do edukacji seksualnej "#sexed.pl", tak nazywa się również jej szkoła, uświadamiająca ludzi w temacie seksu.– Edukacja seksualna to worek, do którego można włożyć mnóstwo tematów. To jest dorastanie, zmiany, jakie zachodzą w naszym ciele, głowie, infekcje przenoszone drogą płciową, ale też to, jak zbudowane są nasze narządy płciowe. To również higiena osobista, rozróżnienie, czym jest dobry, a czym zły dotyk – mówiła Anja Rubik w rozmowie z Sylwią Wamej