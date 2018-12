"Nigdy nie opuszczę narodu polskiego w jego walce". Niesamowity apel Timmermansa do Polaków

Po wyborze na knaydata socjaldemokratów na nowego szefa KE Frans Timmermans wygłosił przemówienie, w którym w mocnych słowach zwrócił się do Polaków. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

d teraz Frans Timmermans jest już oficjalnym liderem europejskich socjaldemokratów w kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i ich kandydatem na nowego szefa Komisji Europejskiej. Na zjeździe socjaldemokratów w Lizbonie Holender do pełnienia tej roli został wskazany przez aklamację. A po wyborze we wzruszających słowach zwrócił się m.in. do Polaków.– Te wybory będą wyborami o duszę Europy, ponieważ będziemy wybierać czy chcemy podążać ścieżką demokracji, praworządności i poszanowania praw podstawowych, czy też nie – mówił Frans Timmermans w płomiennym przemówieniu, które po wyborze wygłosił w Lizbonie.Holenderski polityk nie poprzestał na przekazie skierowanym jedynie do swoich kolegów z europejskich formacji socjaldemokratycznych. Timmermans sporo uwagi poświęcił zwykłym obywatelom Unii Europejskiej, w tym szczególnie Polakom – Nigdy nie opuszczę narodu polskiego w jego walce o demokrację, wolność i praworządność – oznajmił Frans Timmermans. – Zwyciężymy nie ze względu na moją determinację, ale dlatego, że Polacy sami chcą być Europejczykami – podkreślił.