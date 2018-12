TSUE wydał orzeczenie ws. Brexitu. Zwolennicy pozostania w Unii zacierają ręce

Przeciwnicy Brexitu liczą na to, że uda się jeszcze odwrócić proces wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

W

ielka Brytania ma prawo jednostronnie wycofać wniosek o wyjście z Unii Europejskiej – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Stwarza to władzom Wielkiej Brytanii potencjalną możliwość zmiany decyzji ws. Brexitu.– Takie wycofanie, ustalone zgodnie z wymogami konstytucyjnymi, oznaczałoby, że Zjednoczone Królestwo pozostałoby w UE na warunkach, które nie uległy zmianie, jeśli chodzi o status państwa członkowskiego – podkreślili sędziowie TSUE.Orzeczenie TSUE wydał na dzień przed głosowaniem w brytyjskiej Izbie Gmin ws. porozumienia dotyczącego Brexitu. Porozumienie wzmacnia obóz tych, którzy chcieliby pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Pytanie prejudycjalne do TSUE złożył szkocki sąd. Zwrócili się do niego proeuropejscy politycy i aktywiści, którzy liczą na to, że Wielka Brytania wycofa się z procesu wystąpienia z Unii Europejskiej.Przypomnijmy, że o Brexicie w kontekście Polaków w Wielkiej Brytanii pisał dziennikarz naTemat Adam Nowiński."Zabiorą nam socjal?", "Kto nas będzie bronił, jak UK nie będzie już w Unii? Przecież będziemy dyskryminowani", "Jeśli nie dostaniemy po portfelu, to z pewnością wezmą się za nas pracodawcy. Bezrobocie wygoni nas do domu" – takie komentarze padają ze strony mieszkających na Wyspach obywateli naszego kraju. A jak będzie w rzeczywistości, jeśli dojdzie do Brexitu? Sprawdziliśmy to.źródło: " Guardian