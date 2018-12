To było szybkie. Po decyzji sądu ws. dekomunizacji ulica Lecha Kaczyńskiego zniknęła z Google Maps

Ulica Lecha Kaczyńskiego zniknie z Warszawy. W internecie już jej nie ma. • Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta

N

aczelny Sąd Administracyjny wydał decyzję o przywróceniu nazw 44 warszawskich ulic na te sprzed dekomunizacji. Zanim jednak ktokolwiek w stolicy odkręcił jakąkolwiek tabliczkę, pierwsze zmiany pojawiły się w internecie. Z Google Maps zniknęła m.in. ulica Lecha Kaczyńskiego.NSA decyzję uchylającą zmianę nazw ulic wydał w piątek 7 listopada. Zmiany wprowadził wcześniej wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera z PiS, który w ramach dekomunizacji zmienił nazwy 44 ulic. Teraz wracają one do swoich pierwotnych nazw.Tabliczki z ulicami mają zostać wymienione do końca stycznia, ale w internecie zmiany łatwiej wprowadzić. W weekend z Google Maps zniknęła ulica Lecha Kaczyńskiego. Zastąpiła ją aleja Armii Ludowej.Do starych nazw wróciły też 43 inne warszawskie ulice – m.in. Związku Walki Młodych, Rzymowskiego, Modzelewskiego czy 17 stycznia.