To nie koniec kariery politycznej Hanny Gronkiewicz-Waltz. Propozycję ma dla niej Grzegorz Schetyna

To wcale nie musi być koniec kariery politycznej Hanny Gronkiewicz-Waltz. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

W

szystko wskazuje na to, że Hanna Gronkiewicz-Waltz nie zamierza odchodzić ze świata polityki. Pomysł na byłą prezydent Warszawy ma już Grzegorz Schetyna. Tym razem chodzi o Senat.Po opuszczeniu swojego gabinetu w warszawskim ratuszu wydawało się, że Hanna Gronkiewicz-Waltz odpocznie od polityki. Była prezydent polskiej stolicy nie zamierza jednak znikać ze sceny.Jak podaje "Wprost", Gronkiewicz-Waltz usłyszała od lidera PO Grzegorza Schetyny interesującą propozycję.Chodzi mianowicie o start w wyborach do Senatu z okręgu warszawskiego. Powołujący się na anonimowe źródła tygodnik twierdzi bowiem, że Schetyna docenił fakt, że była prezydent jest wciąż w Warszawie popularna. Dlatego "chce wykorzystać znane nazwisko Gronkiewicz-Waltz, bo tych w PO jak na lekarstwo" – cytuje "Wprost".Co ciekawe, sama Gronkiewicz-Waltz marzyła podobno o przeprowadzce do innej europejskiej stolicy.– Była prezydent liczyła, że przewodniczący PO wystawi ją w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pytała mnie, ile kosztuje mieszkanie w Brukseli, jak się tam żyje. Była wyraźnie zainteresowana startem do europarlamentu – mówi "Wprost" jeden z unijnych polityków.Źródło: "Wprost"