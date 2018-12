Auć. Mazurek zapytał w RMF FM Joannę Schmidt o Polaków, którzy otrzymali Nobla. I się zaczęło...

Joanna Schmidt na pytanie o Polaków nagrodzonych Noblem nie powiedziała nic. • Fot. RMF FM

redakcja naTemat

R





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ozmowy z Robertem Mazurkiem takie właśnie są – nigdy nie wiesz, na co się natniesz w studiu. Dziennikarz nie zwykł oszczędzać swoich rozmówców, a we wtorkowy poranek jego ofiarą padła Joanna Schmidt z partii Teraz!. Pytanie otrzymała dość rozległe, ale zastanawia absolutny brak żadnej odpowiedzi. A chodziło o Polaków uhonorowanych nagrodą Nobla.– Dzisiaj jest ważna rocznica i mówię bez złośliwości. W 1901 roku wręczono pierwsze nagrody Nobla. Tak sobie pomyślałem, że to ważna rzecz. Wie pani, ilu mamy Polaków z nagrodą Nobla? – zapytał Mazurek już na koniec rozmowy z posłanką.– Yhm… – wydukała Schmidt w odpowiedzi z siebie.– Nie wie pani, ilu Polaków otrzymało nagrodę Nobla? No czterech literacką, a oprócz tego Lech Wałęsa. No i oczywiście jest Curie-Skłodowska, co prawda niby z Francji, ale przecież Polka. Gdyby tak liczyć, to Józef Rotblat i tam jeszcze paru innych – mówił Mazurek.Wtedy do głosu doszła Schmidt. - I to jest ten ważny postulat, o którym mówiłam na kongresie (partii Teraz! – red.). Jakość nauki w Polsce, szkolnictwa wyższego. 0,43 proc. PKB na naukę… – mówiła Schmidt, kiedy się jej wtrącił Mazurek.– Ale mnie w szkole uczyli, kto dostał Nobla – zauważył.