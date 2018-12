Poruszające słowa Kaczyńskiego o Jolancie Szczypińskiej. Prezes PiS zdobył się na piękny gest

Jarosław Kaczyński w poruszającym przemówieniu wspominał Jolantę Szczypińską. • Fot. screen / Twitter / videosejm

J





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Kwiaty w miejscu, gdzie w Sejmie zasiadał zmarła w sobotę posłanka PiS Jolanta Szczypińska. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

arosław Kaczyński oddał hołd zmarłej posłance PiS Jolancie Szczypińskiej. W poruszającym wystąpieniu podkreślił, że do ostatnich tygodni, mimo choroby, była zaangażowana w życie publiczne i sprawy swojego okręgu.– Panie Marszałku, Wysoka Izbo, 8 grudnia zmarła Jolanta Szczypińska, wiceprzewodnicząca naszego klubu przez prawie 15 lat – rozpoczął Jarosław Kaczyński.Określił posłankę jako osobę zaangażowaną w "Solidarności" i działaczkę podziemia, brutalnie prześladowaną przez Służbę Bezpieczeństwa. Wspominał wspólną drogę polityczną, najpierw w Porozumieniu Centrum, potem w Prawie i Sprawiedliwości.Powiedział, że Szczypińska była głęboko zaangażowana w sprawy Polski. Podkreślił, że choć przez blisko 19 ostatnich lat ciężko chorowała, to jej zaangażowanie trwało do ostatnich tygodni jej życia.– Gdy na chwilę odzyskiwała możliwość aktywności, to przez cały czas zajmowała się nawet z daleka, przez telefon tym, co dzieje się w jej okręgu. Sądzę, że zasłużyła na bardzo dobrą pamięć. Była piękną postacią naszego ruchu politycznego – mówił lider PiS.Cała sala w trakcie słów Kaczyńskiego wstała. – Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen – zaintonował Kaczyński, a wraz z nim posłowie zgromadzeni w Sejmie. Jolanta Szczypińska zmarła w sobotę o godz. 11. Trafiła do szpitala z powikłaniami po zabiegu urologicznym. Jak ujawniła była rzeczniczka rządu Elżbieta Witek, prezes Kaczyński praktycznie do ostatnich dni odwiedzał ją w szpitalu.