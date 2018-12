Rolnicy poddali się i odblokowali A2. Dają rządowi dwa tygodnie na spełnienie żądań

Około godz. 15 protest na autostradzie A2 w okolicach Brwinowa zakończyli rolnicy. • Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Gazeta

olnicy zakończyli protest na autostradzie A2 w okolicach Brwinowa. Teraz czekają na rozmowy z ministrem rolnictwa i domagają się dymisji Głównego Lekarza Weterynarii. Na spełnienie swoich postulatów dają władzy dwa tygodnie. Stojący w gigantycznym korku kierowcy, choć wściekli z powodu zablokowania drogi, często popierali rolników.– Złożyliśmy dokumenty, daliśmy ministrowi dwa tygodnie na odniesienie się do nich – powiedział przedstawiciel protestujących rolników Michał Kołodziejczak , którego wypowiedź cytuje TVN24.Do odblokowania autostrady A2 po godz. 14:00 wezwała rolników policja. Godzinę później protestujący zaczęli opuszczać drogę. Protestowali tam od godz. 7 rano, bez żadnej zapowiedzi. Na jezdni w kierunku Warszawy zatrzymała się kolumna samochodów. Wysiedli z niej ludzie w żółtych kamizelkach, z polskimi flagami. Na drodze utworzył się potężny korek.Rolnicy z ruchu AGROunia mieli ze sobą transparenty nawiązujące do problemów ze skupem żywca. Przedstawiciel protestujących mówił między innymi, że w ramach walki z wirusem ASF wybijano zdrowe świnie, bo lekarze wetertynarii podjęli błędne decyzje.Protestujący domagali się, by odszkodowania za wybite urzędowo świnie w ramach walki z wirusem ASF były wypłacane niezależnie od decyzji podjętych w tym względzie przez lekarzy weterynarii. Żądali podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do zwalczenia wirusa ASF w Polsce.– Żądamy również cła na granicy z Ukrainą, skąd można przywozić produkty traktowane zakazanymi u nas środkami chemicznymi. Żądamy oznakowania polskich i zagranicznych produktów – mówił Michał KołodziejczakRolnicy wnioskują także o dymisję Powiatowej Lekarz Weterynarii w Parczewie Anny Gołackiej oraz Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Pawła Piotrkowskiego.Protestujący na Facebooku opublikowali przeprosiny skierowane do oczekujących na przejazd kierowców.źródło: TVN24