"Jak na UE, to nadzwyczajne tempo". Wiadomo, kiedy rozprawa TSUE ws. KRS

Maciej Mitera, rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

R





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ozprawa w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbędzie się 19 marca 2019 r. Pytania dotyczą między innymi zdolności Krajowej Rady Sądownictwa do stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.Pytania dotyczyły "zdolności KRS do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów w kontekście ustrojowego modelu ukształtowania Rady oraz dotychczasowej jej działalności".W sprawie chodzi m.in. o to, czy "sposób wyboru członków KRS, a następnie sposób jej funkcjonowania, nie zdestabilizował jej niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej" – przekazał Sąd Najwyższy.Pięć pytań prejudycjalnych skierowanych 30 sierpnia oraz 19 września TSUE zdecydował się połączyć do wspólnego rozpoznania."Jak na standardy UE, to nadzwyczajne tempo" – ocenił europarlamentarzysta Bogdan Zdrojewski. Jak podał SN, postanowienie prezesa TSUE wpłynęło do Sądu Najwyższego 7 grudnia.Na początku sierpnia Sąd Najwyższy zwrócił się z kolei z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE dotyczącymi dyskryminacji sędziów ze względu na wiek. źródło: Sąd Najwyższy