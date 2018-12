"Muszą się spodziewać twardej jazdy". Schetyna zapowiada trudne czasy dla PiS

Szef PO Grzegorz Schetyna zapowiada PiS nadejście trudnych czasów. • Fot. Polsat News

– Muszą się spodziewać twardej jazdy. Mówię o całym Prawie i Sprawiedliwości i Mateuszu Morawieckim – oznajmił Grzegorz Schetyna w środowy wieczór na antenie Polsat News. Jak zdradził lider Koalicji Obywatelskiej, już od stycznia "wszystko ruszy w kampanijnym tempie".W rozmowie z Dorotą Gawryluk polityk zapowiadał, że obóz "dobrej zmiany" trudne czasy czekają szczególnie w Sejmie. Grzegorz Schetyna przekonywał, że środowe wotum zaufania dla premiera Mateusza Morawieckiego nie zniechęciło opozycji do upartego wnioskowania o dymisję rządu. – Będziemy odwoływać następnych ministrów. Doprowadzimy do debaty o KNF, o SKOK-ach – mówił.Z uśmiechem na ustach Grzegorz Schetyna przypominał także o tym, że Mateusza Morawieckiego już w piątek czeka debata i głosowanie nad wotum nieufności. Szef Platformy Obywatelskiej kpił także z dzisiejszego wystąpienia premiera w Sejmie . – To początku wyglądało jak pożegnalne wystąpienie szefa rządu, który podaje rząd do dymisji, bo wszystkim podziękował – stwierdził Schetyna.źródło: Polsat News