Nie wiesz co kupić nastolatkowi? Badania jednoznacznie wskazują na jedną rzecz

Smartfon to najlepszy prezent dla przedstawiciela pokolenia Z • Fot. 123rf.com / nito500

Monika Przybysz

Artykuł powstał we współpracy z Orange Polska.

brew obiegowej opinii, wybór prezentu dla nastolatka nie jest trudny. Okazuje się, że większośc z nich w listach do Mikołaja wpisuje dokładnie to samo: smartfony.Elektronika niepodzielnie króluje na liście życzeń tych, którzy urodzili się w okolicy roku 2000, czyli post-millenialsów, generacji Z lub pokolenia C, bo właśnie takimi kategoriami zdecydowali się opisywać ich socjologowie.Najwięcej o charakterze grupy mówią jednak inne nazwy: “pokolenie internetowe” lub “pokolenie multitasking”: dzisiejsze nastolatki wkraczają, lub niedługo wkroczą na rynek pracy, z największym możliwym bagażem wiedzy technologicznej. Nie znają świata bez internetu i nie wyobrażają sobie, że komunikacja w czasie rzeczywistym może być w jakikolwiek sposób zaburzona.Takie podejście tłumaczy, dlaczego to właśnie smartfon jest pierwszym prezentowym wyborem dla co czwartego post-millenialsa i dlaczego ponad połowa z nich również ten gadżet wskazała jako najlepszy możliwy prezent dla swojego rówieśnika.Powyższe dane pochodzą z badania przeprowadzonego przez pracownię Kantor Polska na zlecenie Orange Polska. Zwiększone zainteresowanie zakupami smartfonów w okresie przedświątecznym potwierdzają również dane operatora.W zeszłym roku oferta Orange Love, w ramach której klienci otrzymywali darmowe smartfony, na przełomie listopada i grudnia sprzedawała się w rekordowym tempie. W porównaniu z poprzednimi miesiącami jej sprzedaż wzrosła o 60 proc.Orange prognozuje, że w tym roku statystyki mogą wyglądać podobnie. Ich zapowiedzią jest zainteresowanie, jakim pakiety ze smartfonami cieszyły się podczas tegorocznego Black Friday.W Orange przedświąteczna wyprzedaż trwała tydzień. W tym czasie z sprzedano prawie 10 tysięcy smartfonów najpopularniejszych marek. Co ciekawe, po ich zakup większość z klientów udała się osobiście do salonów.W poszukiwaniu świątecznych prezentów nadal odwiedzamy sklepy stacjonarne, ale te internetowe traktujemy już niemal na równi. 40 proc. respondentów zapytanych przez Kantor Polska, o to, gdzie kupią prezenty odpowiedziało, że szukać będą zarówno w virtualu, jak i realu.Zwolenników jednej opcji zakupowej jest po równo - 30 proc. deklaruje tylko zakupy internetowe, 30 proc. - tylko stacjonarne.Jeśli jednak prezentem ma być smartfon sparowany z planem taryfowym, po jego zakup w zdecydowanej większości, udamy się do salonu operatora. Taką formę preferuje aż 74 proc. klientów Orange. O zakupie przez infolinię myśli tylko 17 proc. z nich.Internetowe kanały sprzedaży nie kuszą również osób zainteresowanych zakupami smartfonów bez usługi telefonicznej. Sklepy internetowe wybiera 18 proc. proc z nich, do stacjonarnego uda się osobiście 69 proc.