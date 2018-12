Jednak będą białe święta? Już są prognozy pogody na Wigilię i Boże Narodzenie

Czy w tym roku czekają nas białe święta? • Fot. Michał Łepecki/Agencja Gazeta

zieci go kochają, kierowcy... nie za bardzo – śnieg, jeden z największych nieobecnych tej zimy pojawi się w święta. Tak wynika z prognoz przygotowanych przez synoptyków Cumulusa.Na stronie internetowej Cumulusa pojawiła się pierwsza, 10-dniowa prognoza pogody , która swoim zasięgiem obejmuje tegoroczne święta. Czego powinniśmy się spodziewać w Wigilię, Boże Narodzenie i drugi dzień świąt? Jak się okazuje śniegu i mrozu. To z pewnością ucieszy dzieci i branżę turystyczną.W Wigilię od rana do południa kraj będzie podzielony – północna część będzie pokryta chmurami frontowymi, które przyniosą przelotne opady śniegu, a na Pomorzu Zachodnim – śniegu z deszczem. Temperatura od 2 stopni w Szczecinie do -2 stopni w Rzeszowie.Po południu i w nocy opady śniegu przeniosą się prawie nad całą Polskę. Nie popada jedynie na Podkarpaciu. W rejonie Szczecina tak samo jak rano – opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Będzie zimniej: od 2 stopni na Pomorzu do -5 w Lublinie i Rzeszowie.Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia będzie nieco cieplej. Rano temperatury w całej Polsce będą wahały się między 0 a 1 stopniem Celsjusza. Prawie w całym kraju delikatne opady śniegu.Po południu i w nocy śnieg będzie padał w Centralnej, Wschodniej i Południowej Polsce. Zimno – w Białymstoku -8 stopni. Najcieplej będzie w Opolu – 0 stopni Celsjusza.W Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia słonecznie będzie prawie w całym kraju z wyjątkiem południa Polski. Tam spodziewane są przelotne opady śniegu. Temperatury od 0 stopni na Śląsku, w Małopolsce i na Pomorzu do -4 na Podlasiu.Po południu i w nocy temperatura spadnie do -7 stopni w Lublinie i - 6 w Białymstoku. Najcieplej będzie w Gdańsku i Szczecinie -2 stopnie. Pogodne niebo wystąpi tylko na zachodzie kraju. W pozostałych częściach Polski przelotne opady śniegu.Źródło: Cumulus