Wyciekło zdjęcie Prokuratora Krajowego w kontrowersyjnej koszulce. Gdyby był sędzią, zajęłaby się nim KRS

rajowa Rada Sądownictwa wydała ostatnio zakaz dla sędziów. Nie mogą już nosić koszulek z napisem "konstytucja". Stwierdzono, że to polityczna manifestacja. W internecie znaleziono za to zdjęcie Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego w koszulce z napisem na pewno bardziej kontrowersyjnym niż "konstytucja". "Gazeta Wyborcza" sprawdziła, czy jest prawdziwe.Po decyzji KRS ws. koszulek z "konstytucją" w mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja na temat tego, co jest politycznym manifestem, a co nie. Pojawiły się też zdjęcia i nagrania osób pracujących w wymiarze sprawiedliwości, które pokazują dowody sympatii do partii Jarosława Kaczyńskiego.Głównie "dostało się" Prokuratorowi Krajowemu Bogdanowi Święczkowskiemu. Opublikowano wywiad z nim w Telewizji Trwam , w którym mówił o tym, jak wyrzucił z tramwaju w Warszawie dzieci za złe słowa o TV Trwam i Lechu Kaczyńskim.Na tym jednak nie koniec. Na Twitterze pojawiło się zdjęcie Święczkowskiego w koszulce, która przeczy apolityczności prokuratora. Na fotografii szef Prokuratury Krajowej z dumą rozchyla koszulę, pod którą ma T-shirt z napisem "Tusk Vision Network (wzornictwo liter wygląda identycznie jak logo TVN) nie oglądam, g…a nie czytam". Przed literą "g" jest czerwony prostokąt, taki jak w winiecie "Gazety Wyborczej". W jeden wieczór zdjęcie rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych. Gazeta Wyborcza " zapytała o zdjęcie w Prokuraturze Krajowej. Nie usłyszała żadnego konkretnego komentarza, ale rzeczniczka prokuratury nie zaprzeczyła autentyczności fotografii.Źródło: " Gazeta Wyborcza