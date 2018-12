SOP kupuje nowe limuzyny dla VIP-ów. Dwa auta będą kosztować podatników ponad milion złotych

SOP kupuje kolejne dwie limuzyny dla VIP. Auta zaproponowane przez BMW będą kosztować ponad milion złotych. • Fot. Jakub Orzechowski/Agencja Gazeta

łużba Ochrony Państwa zdecydowała się na zakup dwóch nowych limuzyn. Co ciekawe, nie spełniają warunków ogłoszonego przetargu, bowiem wartość kontraktu przekroczyła o 300 tysięcy zakładane w budżecie SOP 870 tysięcy złotych. Dwa samochody marki BMW będą łącznie kosztować ponad milion złotych – podaje RMF FM.Do dziś SOP nie wydało żadnych dyspozycji w sprawie limuzyny Audi, którą jechała Beata Szydło w Oświęcimiu. Auto warte 2,5 miliona złotych od dwóch lat niszczeje na policyjnym parkingu. A to przecież nie jest jedyny samochód, który został rozbity za czasów tak zwanej dobrej zmiany.Wypadki mieli minister Antoni Macierewicz, który pędził w kolumnie kilku aut z Torunia do Warszawy, i jego zastępca Bartosz Kownacki. Beata Szydło miała niedawno drugi wypadek , gdy w kolumnie trzech samochodów wracała na weekend do domu. W Oświęcimiu (znowu!) jej limuzyna uderzyła w Peugeota, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych.Park samochodowy pozostający pod kontrolą SOP kurczy się wraz z upływem czasu, dlatego zakup nowych samochodów nie dziwi. Każda z zakupionych limuzyn BMW ma ponad 5 metrów długości i silnik o mocy ponad 400 koni mechanicznych. Nie wiadomo, czy wraz z zakupem nowych samochodów ruszy program szkoleniowy dla kierowców SOP źródło: RMF FM