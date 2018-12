Zamówili na Jasnej Górze mszę za Polskę wolną od faszyzmu. Paulini pieniądze wzięli, intencji nie odczytali

Paulini drugi rok z rzędu nie odprawili mszy za "Polskę wolną od faszyzmu". • Fot. Grzegorz Skowronek / AG

o miała być msza w intencji Polski wolnej od faszyzmu. Jednak Paulini z Jasnej Góry do zebranych opozycjonistów powiedzieli, że chyba przybyli w złe miejsce – podaje "Gazeta Wyborcza". To było drugie podejście ludzi związanych z opozycją do tego, żeby taką mszę odprawić, i drugie nieudane. W międzyczasie Narodowcy mogli sobie na błoniach klasztoru palić transparenty Obywateli RP.Polskie flagi i unijne, koszulki z napisem "konstytucja" i msza w intencji Polski, w której nie ma miejsca na nacjonalizm, faszyzm i nienawiść do wszystkich "innych". Tak "uzbrojonych" na tradycyjną 15 grudnia mszę za Ojczyznę przyszło kilkudziesięciu działaczy środowisk demokratycznych. Do mszy w ich intencji jednak nie doszło, choć Paulini wzięli pieniądze na jej odprawienie. Ofiara została przyjęta w zakrystii.Zakonnicy ostatecznie uznali, że nie ma na Jasnej Górze miejsca na demonstracje polityczne. Jeden z przybyłych usłyszał nawet, że "chyba pomylił miejsce".Warto też podkreślić, że było to już drugie podejście środowisk opozycyjnych do przeprowadzenia mszy w tej świątyni w tej intencji. Rok temu radna PO i założycielka stowarzyszenia Demokratyczna RP Jolanta Urbańska usłyszała od władz klasztoru , że nie ma potrzeby urządzania takich mszy, bo w Polsce nie ma faszystów i nacjonalistów.I można by zakonnikom nawet przyznać rację w kwestii ucieczki od zaangażowania politycznego, gdyby nie pewien szczegół. Mianowicie tylko ludzie związani z opozycją wobec rządów tak zwanej dobrej zmiany są na Jasnej Górze tak niemile widziani. Narodowcy nie mają takich problemów . Mogą odpalać race z błoni należących do klasztoru, są komplementowani przez przeora, który nazywa ich prawdziwymi patriotami, środowiska kibolskie też mogą się modlić przed obrazem Matki Boskiej bez najmniejszych przeszkód.źródło: Gazeta Wyborcza