Śnieg sypie za oknem? Wygląda na to, że to dopiero początek ataku zimy

ima na dobre rozgościła się w dużej części Polski i chyba nigdzie się na razie nie wybiera. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla czterech województw. Wszystko to w związku z planowanymi intensywnymi opadami śniegu.Ostrzeżenia dotyczą województw mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego raz wschodniej części województwa warmińsko mazurskiego.Zgodnie z komunikatem prognozowane są opady śniegu, a pokrywa śnieżna może wynieść od ośmiu do nawet 14 cm.Co istotne, w prognozach nie widać żadnej odwilży – a właściwie to wręcz kolejne opady. W połączeniu z niewielkim mrozem, który ma się utrzymywać w dużej części Polski w nadchodzącym tygodniu, jest szansa, że w końcu wielu Polaków – także na nizinach – będzie mogło się cieszyć białymi świętami.