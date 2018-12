Szaleństwo zakupowe ogarnęło też CBA. Nie uwierzycie co służby zamawiają przed świętami

CBA szykuje przed świętami spore zakupy. • Fot. Facebook.com / CBA

ortal Infosecurity24 zdradził przedświąteczne plany Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Członkowie tej służby chcą przed nowym rokiem "dozbroić się" zamawiając 330 tysięcy sztuk amunicji za 400 tysięcy złotych. Ale to nie koniec świątecznych zakupów CBA.Według informacji Infosecurity24 Centralne Biuro Antykorupcyjne przed końcem roku planuje zakup niebagatelnej ilości ponad 330 tysięcy sztuk amunicji za ponad 400 tysięcy złotych. W Biurze pracuje 1300 funkcjonariuszy, co daje przeszło 250 sztuk na głowę. Jeśli przetarg zostanie sfinalizowany, amunicja powinna trafić do CBA tuż przed nowym rokiem.Poza amunicją CBA planuje całkowicie inny zakup. Pod koniec listopada Biuro ogłosiło przetarg na kupno biletów lotniczych na łączną kwotę 525 tysięcy złotych. Chodzi ogółem o 180 biletów do wykorzystania przez dwa lata: 150 przelotów zagranicznych na trasach europejskich i ok. 30 przelotów zagranicznych na trasach pozaeuropejskich."Przedmiotem zamówienia jest świadczenie, w okresie dwóch lat od zawarcia umowy, usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne wyjazdy służbowe kierownictwa, funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego – czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej CBA Przeglądając wymogi konkursu przyjęto średnią cenę biletu lotniczego na trasach europejskich na 2,5 tys. zł, a na pozaeuropejskich na 5 tys. zł. Nie wiadomo, który przewoźnik wygrał przetarg. Wiemy jedynie, że jednym z oferentów był LOT, który "zażyczył" sobie za swoje usługi 513 tys. zł.Przypomnijmy, że w ostatnim czasie to nie były jedyne zakupy CBA. W wrześniu pisaliśmy o tym, że Biuro kupiło najdroższy system do inwigilacji telefonów i komputerów w historii. Kosztował 33 miliony złotych.Źródło: Infosecurity24