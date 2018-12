Śledztwo ws. zaginięcia Iwony Wieczorek z nowym impulsem. Policja przeszuka kolejne rejony miasta

Przeszukana zostanie kolejna dzielnica Gdańska. • Fot. facebook.com/iwona.wieczorek

S

prawa zaginięcia Iwony Wieczorek wcale się nie zakończyła. Policja będzie we wtorek przeszukiwać jedną z dzielnic Gdańska, która do tej pory nie była badana, jednak zaprzecza, że w sprawie pojawiły się nowe wątki.Kilkudziesięciu policjantów będzie we wtorek przeszukiwać nowy obszar w jednej z dzielnic Gdańska. Wszystko w ramach wznowienia poszukiwań Iwony Wieczorek – dowiedział się reporter Radia Gdańsk.Śledczy nie chcą precyzyjnie wskazać miejsc, gdzie będą prowadzić poszukiwania. Mówią jedynie, że po przeanalizowaniu zebranych w sprawie dowodów konieczne jest przeszukanie kilku miejsc. Jednocześnie zaprzeczają, jakoby w śledztwie pojawiły się nowe wątki.Przypomnijmy, Iwona Wieczorek zaginęła w lipcu 2010 roku. 19-letnia wówczas Iwona wracała nad ranem do domu w Jelitkowie pasem nadmorskim z imprezy w Sopocie. Ostatni raz kamera monitoringu nagrała ją obok 63. wejścia na plażę. Od tamtej pory ślad po niej zaginął. Do poszukiwań włączyła się także agencja detektywistyczna Lampart . Bez rezultatu.źródło: gazeta.pl