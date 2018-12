Smartfon z poczuciem misji. Dzięki sztucznej inteligencji osoby niewidome mogą... zobaczyć ludzkie emocje

Ten smartfon pozwala lepiej przyjrzeć się ludziom • Fot. mat. prasowe

D

Nieumiejętność rozpoznawania ludzkich emocji może prowadzić do samotności • Fot. mat. prasowe

Specjalny uchwyt ułatwia korzystanie ze smartfona • Fot. mat. prasowe

la wielu osób smartfon obdarzony potężnymi możliwościami fotograficznymi oraz procesorem obsługującym sztuczną inteligencję (AI) jest urządzeniem, które po prostu pozwala robić imponujące zdjęcia na imprezach albo wycieczkach.Na szczęście są na tym świecie jajogłowi z poczuciem misji, którzy postanowili wykorzystać najnowocześniejsze technologie po to, aby poprawić jakość życia osób niewidomych i niedowidzących. W ten sposób powstała aplikacja Huawei Facing Emotions, wspierająca ludzi niemogących odbierać świata wszystkimi zmysłami.Jeżeli nie masz poważnych problemów ze wzrokiem, prawdopodobnie nigdy nawet nie zastanowiłeś się nad tym, jak ważną sprawą jest odczytywanie emocji z twarzy innych osób. Choć to jedna z absolutnych podstaw w relacjach interpersonalnych, rzadko ją sobie uświadamiamy – tak to bywa z tzw. oczywistościami.Dziś taką umiejętność zyskały smartfony Huawei Mate 20 Pro : po zainstalowaniu specjalnej aplikacji, na podstawie mimiki twarzy są w stanie zidentyfikować ludzkie emocje i każdą z nich przełożyć na odpowiedni dźwięk, przekazywany osobie niewidomej przy pomocy głośników lub słuchawek.W tym momencie (możliwości apki będą rozwijane) technologia rozpoznaje siedem uniwersalnych emocji: od zdziwienia, poprzez smutek, złość, strach i niesmak i pogardę, aż po radość. Wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym i bez konieczności połączenia z siecią.Przedsięwzięcie udało się dzięki ścisłej współpracy z grupą niewidomych testerów oraz Polskim Związkiem Niewidomych. Emocje na dźwięki – krótkie, proste, nieinwazyjne oraz nierozpraszające – przełożył natomiast kompozytor Tomasz Bilecki (znany również jako twórca warszawskiej Niewidzialnej Wystawy).Jednocześnie, wobec sugestii testerów i konsultantów, powstał specjalny uchwyt, który osobom niewidomym ułatwia korzystanie ze smartfona . To rozwiązanie autorstwa projektanta Janka Kochańskiego, tworzone przy pomocy drukarek 3D, można zamówić na stronie www.shapeways.com – dzięki organizacji Facing Emotions pierwsza pierwsza partia będzie dostępna bezpłatnie.