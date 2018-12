Tusk poruszająco pożegnał Kutza. "Serdeczny kolega, na którego zawsze mogłem liczyć"

Donald Tusk pożegnał Kazimierza Kutza na Twitterze. Wybitny reżyser zmarł w wieku 89 lat. • Fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta

akże przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk opublikował wspomnienie o zmarłym Kazimierzu Kutzu. Reżyser w latach 90-tych zaangażował się też w politykę. W latach 2001-2011 był senatorem Platformy Obywatelskiej. Pierwszy raz do Senatu dostał się z listy Unii Wolności w 1997 roku i to w tej partii poznał się z Tuskiem."Odszedł Kazimierz Kutz - wielki Ślązak i Polak, wspaniały twórca, serdeczny kolega, na którego zawsze mogłem liczyć. Sól ziemi czarnej" – napisał Donald Tusk na Twitterze, nawiązując do słynnego filmu "Sól ziemi czarnej", który był pierwszą częścią Tryptyku Śląskiego Kutza. Kazimierz Kutz zmarł w wieku 89 lat . O tym, że reżyser jest ciężko chory, było wiadomo od dawna. Wymagał kosztownej rehabilitacji neurologicznej.– Mąż toczy walkę o swoje życie od lat. Dotychczas tę walkę wygrywał i mam nadzieję, że tak będzie również tym razem. Walczymy o jego powrót do domu, o powrót do normalnego życia - mówiła pod koniec listopada "Dziennikowi Zachodniemu" żona reżysera Iwona Świętochowska-Kutz