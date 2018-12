Bezprecedensowy przypadek w Watykanie. Wywierają presję na księży ws. pedofilii

Watykan zachęca episkopaty do spotkania z ofiarami pedofilii. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

iuro prasowe Watykanu opublikowało list skierowany do uczestników lutowego spotkania na temat ochrony dzieci w Kościele. Zachęca duchownych do osobistego spotkania z ofiarami pedofilii."Pierwszym krokiem musi być przyznanie prawdy o tym, co się wydarzyło"– czytamy w liście Watykanu do episkopatów , który wystosowali kardynałowie Blase Cupich, Oswald Gracias, abp. Charles Scicluna oraz ks. Hans Zollner."Dlatego nalegamy na każdego przewodniczącego Konferencji Episkopatu, aby przed spotkaniem w Rzymie skontaktował się z ofiarami, które przeżyły nadużycie seksualne ze strony duchownych w swoich krajach, ażeby osobiście zapoznali się z cierpieniami, jakich doznały te osoby" – dodano.Celem autorów listu jest, by osoby, które przyjadą na spotkanie dotyczące ochrony małoletnich w Kościele miały w pamięci krzywdy najmłodszych. Po to, by dokonać postępów w rozwiązywaniu problemów nadużyć seksualnych w przyszłości. Spotkanie odbędzie się w Rzymie 21 lutego 2019 r. Przyjadą na nie przewodniczący episkopatów z całego świata.Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu głośno było o reakcji papieża Franciszka na skandale pedofilskie w Kościele w Chile . W wyniku oskarżeń głowy Kościoła katolickiego wszystkich 34 członków episkopatu zaproponowało swoje odejście. Był to pierwszy taki przypadek w historii Kościoła.źródło: Vatican News