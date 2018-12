Mordercą okazał się sąsiad. Przełom ws. zabójstwa 26-latki, które wstrząsnęło Hiszpanią

Ciało zaginionej nauczycielki policjanci znaleźli w krzakach nieopodal jej domu • Fot. Twitter / sosdesaparecido

P

ółnagie ciało Laura Luelmo hiszpańscy policjanci znaleźli niedaleko jej domu. Sekcja zwłok ujawniła, że nauczycielka mogła zginąć od ciosu w głowę. Ślady przemocy śledczy znaleźli także na szyi 26-letniej ofiary.Poszukiwania Laury Luelmo rozpoczęły się kilka dni temu. Wtedy to kobieta poszła pobiegać, a najbliżsi zaniepokoili się kiedy nie mogli się z nią skontaktować. Nauczycielka nie pojawiła się także w pracy. Sprawa poruszyła Hiszpanów, dlatego w jej poszukiwania oprócz policji włączyło się ponad 200 ochotników.Teraz zatrzymano podejrzanego o jej morderstwo. Jak podaje "El Pais", mordercą nauczycielki najprawdopodobniej jest jej sąsiad Bernardo Montoya. 50-latek ma bogatą przeszłość kryminalną. W 1995 roku maczetą zabił 82-latkę.Dwa miesiące przed morderstwem nauczycielki Montoya opuścił więzienie, gdzie odsiadywał kolejny wyrok za rabunek. Nadal nie ma jednak ostatecznych dowodów na to, że to on zabił Laurę Luelmo.Laura Luelmo w El Campillo zamieszkała na początku miesiąca. Od grudnia rozpoczęła pracę w pobliskiej szkole podstawowej w mieście Nevera.Źródło: "El Pais"