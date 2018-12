Ujawniono, ile będzie zarabiał Tusk. Od stycznia dostanie gigantyczną podwyżkę

Pensja Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej od stycznia 2019 roku wzrośnie. • Fot. palinchak / 123RF Zdjęcie Seryjne

zef Rady Europejskiej Donald Tusk będzie od stycznia pobierał wyższą pensję. Jego uposażenie będzie wynosić 32,7 tys. euro (ponad 140 tys. zł). Dostanie podwyżkę o 550 euro (2364 zł) miesięcznie. Tyle samo będzie dostawać szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Także komisarze europejscy będą zarabiać więcej – 26,6 tys. euro. Oni dostaną podwyżki o około 400 euro.Jakie są zasady wynagradzania unijnych urzędników? Opierają się na 16-stopniowej skali, której podstawą jest staż pracy . Wynagrodzenie wzrasta co dwa lata, ale przy ustalaniu podwyżek liczy się też inflacja oraz siła nabywcza w poszczególnych krajach członkowskich – podaje serwis money.pl.Tegoroczny wzrost to 1,7 proc., w porównaniu do zeszłorocznego jest on nieco wyższy (1,5 proc.). Jednocześnie należy zauważyć, że inflacja w Brukseli wyniosła... 2,1 proc. więc tak naprawdę realnie Donald Tusk może zarobić nawet mniej niż w 2018 roku. Donald Tusk może zainkasować za jedną 2,5 letnią kadencję jako szef Rady Europejskiej w przeliczeniu około 3,3 mln zł. Dla porównania za ostatni rok bycia premierem szef PO zarobił około 250 tys. zł.Źródło: " The Guardian