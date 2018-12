Trump wysyła wojsko w kosmos. USA tworzą nowe siły zbrojne

Donald Trump powołał Dowództwo Sił Kosmicznych USA • Fot. Sławomir Kamiński

iły Kosmiczne to nowy rodzaj sił zbrojnych USA. Donald Trump oficjalnie powołał ich dowództwo. Dzięki temu to, co do tej pory kojarzyło nam się z filmami science fiction, może stać się rzeczywistością.Dowództwo kosmicznych sił zbrojnych jest kolejną strukturą w Pentagonie. Nowy twór ma m.in. prowadzić operacje w przestrzeni kosmicznej, kontrolować wojskowe satelity, przyspieszyć kosmiczny postęp techniczny kraju, a także zapewnić mu bezpieczeństwo.Nowe siły zbrojne mają też zapewnić Stanom Zjednoczonym bezpieczeństwo. Zadaniem szefa Pentagonu Jamesa Mattisa, któremu Trump polecił utworzenie kosmicznego wojska USA, jest teraz przedstawienie Senatowi kandydatów na przyszłych dowódców tych sił.Space Force wzmocnią militarną siłę USA, dołączając do takich sił zbrojnych jak: wojska lądowe, marynarkę wojenną, Siły Powietrzne, Korpus Piechoty Morskiej i Straż Wybrzeża. Jak informuje Biały Dom nowe wojsko ma być utworzone do końca 2020 roku. Tworzyć je ma 600 pracowników.Prezydent USA uważa, że Kongres powinien w budżecie zaplanować na ten cel 8 miliardów dolarów. Tyle pieniędzy potrzeba, aby zrealizować go w ciągu 5 lat.źródło: "The Washington Post"