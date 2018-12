Morawiecki obiecał i słowa nie dotrzymał. Siatkarze nadal nie dostali pieniędzy

Mateusz Morawiecki obiecał nagrody, które miały pojawić się na kontach siatkarzy po pierwszym stycznia 2019 roku. Wiemy, że tak się nie stanie. • Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

Siatkarzy docenił prezydent Duda. Chciał ich nagrodzić także premier. Niestety nie uda mu się dotrzymać słowa. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

olscy mistrzowie świata wciąż nie dostali całości swoich nagród, które obiecał im trzy miesiące temu Mateusz Morawiecki. Po triumfie z Brazylią i obronie tytułu premier zapowiedział, że w styczniu 2019 roku siatkarze dostaną trzy miliony złotych do podziału. Wiemy już, że słowa jednak nie dotrzyma.Po wielkiej euforii, związanej z obroną przez polskich siatkarzy tytułu mistrzów świata , przyszedł czas na przyziemne sprawy. Po triumfie Polaków premier Mateusz Morawiecki obiecał polskim zawodnikom, że dostaną wraz ze sztabem szkoleniowym do podziału 3 mln zł.Jak podaje portal gazeta.pl siatkarze tych pieniędzy nie dostali, a dokładnie nie otrzymali większej ich części. Do tej pory na ich konta przelano tylko nagrody z Ministerstwa Sportu (maksymalnie do 27,6 tys. zł). Nie dostali natomiast jeszcze pieniędzy od premiera Morawieckiego. Każdy z nich powinien dodatkowo otrzymać po ok. 100 tys. zł.Premier nagrody obiecał, ale okazało się, że nie mógł wypłacić im takiej kwoty , bo jego urząd nie może przyznawać pieniędzy za "wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury". Potrzebna była więc specjalna nowela, która umożliwiłaby na wręczanie tego typu nagród.Niestety nowela ustawy o Radzie Ministrów do Sejmu trafiła pod koniec listopada, ale nie skierowano jej wciąż do pierwszego czytania na ostatnim posiedzeniu izby. Nie pomógł nawet zapis w jej treści, że ustawa "wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku". Kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowane jest w połowie stycznia, ale nawet jeśli ustawa przejdzie przez Sejm, to jeszcze musi zaakceptować ją Senat, podpisać prezydent i pojawić się w Dzienniku Ustaw. Termin 1 stycznia jest więc nieosiągalny, a siatkarze trzymali premiera za słowo.Źródło: Gazeta.pl