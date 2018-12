O. Rydzyk może mieć poważne problemy za granicą. Możliwe, że straci źródło datków zza oceanu

Czy Tadeusz Rydzyk straci pieniądze od Polonii z Kanady? • Fot. Wojciech Kardas / Agencja Gazeta

– Przekazałem cytaty ojca Rydzyka oraz niektórych gości Radia Maryja kanadyjskiemu ministerstwu spraw zagranicznych, a także kilku organizacjom zajmującym się mową i aktami nienawiści – mówi portalowi Onet.pl Thomas Lukaszuk, były wicepremier kanadyjskiej prowincji Alberta. To on niedawno "wypowiedział wojnę" redemptoryście, deklarując, iż przekaże papieżowi petycję ws. ojca dyrektora.Chodzi o cytaty z wypowiedzi ojca Tadeusza Rydzyka i gości jego radia, które bezpośrednio uderzają w Kanadę i w wartości, jakie promuje się w tym kraju. Zdaniem Thomasa Lukaszuka mają one znamiona mowy nienawiści. Dlatego kanadyjski polityk polskiego pochodzenia postanowił je zgłosić do tamtejszego MSZ – podaje portal Onet.pl O Lukaszuku zrobiło się w Polsce głośno dość niedawno, gdy zadeklarował, że przeaże papieżowi Franciszkowi petycję przeciwko politycznej działalności o. Tadeusza Rydzyka Mało tego – podczas wizyty redemptorysty w Kanadzie Lukaszuk otwarcie go potępił i interweniował u biskupa Calgary, aby ten zweryfikował działalność i życiorys swojego gościa. Zgłoszenie cytatów ojca Rydzyka do kanadyjskiego MSZ może być pierwszym krokiem do wprowadzenia zakazu finansowania działalności redemptorysty przez Polonię w Kanadzie.Ponadto Polacy nie potrzebują wiz, aby dostać się do Kanady, jednak w niektórych przypadkach urzędnicy tego państwa mogą odmówić Polakowi wpuszczenia go na teren tego kraju. Tak też może być w przypadku ojca Rydzyka.Źródło: Onet.pl