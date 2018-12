Ziobro proponuje Kaczyńskiemu nietypowy ruch. Na coś podobnego PiS poszedł w 2007 r.

"Gazeta Wyborcza": Zbigniew Ziobro proponuje Jarosławowi Kaczyńskiemu zorganizowanie przedterminowych wyborów. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

uż raz się na tym PiS sparzył, jednak wtedy sytuacja była zupełnie inna – partia nie miała większości w Sejmie, ale też nie miała tak wysokiego poparcia w sondażach, jak obecnie. Wówczas skończyło się to tym, że PiS na dwie kadencje utracił władzę. Według informacji "Gazety Wyborczej" Zbigniew Ziobro proponuje Jarosławowi Kaczyńskiemu, tak jak w 2007 r., przyspieszone wybory. Rzeczniczka partii zaprzeczyła, jakoby ten scenariusz był brany pod uwagę.Według "Wyborczej" czas na decyzję jest tylko do 16 stycznia. W grę bowiem miałyby wchodzić wybory parlamentarne jeszcze w marcu, tak aby odbyły się one jeszcze przed zaplanowanym na końcówkę maja głosowaniem do Parlamentu Europejskiego.Tych wyborów, jak pisaliśmy, PiS ma prawo się bać . Od tych wyborów może się rozpocząć spadek obozu "dobrej zmiany" w sondażach. Dlatego frakcja ziobrystów ma - według "Wyborczej" - pomysł, aby wykonać ruch wyprzedzający. – Tłumaczą to tak: zróbmy najpierw wybory krajowe, wtedy sprawy europejskie i ewentualny polexit zejdą na dalszy plan – streszcza gazecie rozmówca ze Zjednoczonej Prawicy.Argumenty "za" miałyby być jeszcze dwa. – Ziobryści boją się, że w marcu Trybunał Sprawiedliwości UE rozwali resztę ich zmian w sądownictwie. (...) Jest jeszcze jedna sprawa: mają nadzieję, że po wygranych przedterminowych wyborach premierem nie będzie już Morawiecki, z którym Ziobro ostro walczy o wpływy – mówi "Wyborczej" anonimowy polityk.O tym konflikcie mówi się od dawna. Przed rokiem media spekulowały, że Mateusz Morawiecki do spółki z Joachimem Brudzińskim kombinują, jak "wysadzić Ziobrę z siodła" Rzeczniczka PiS Beata Mazurek zdementowała doniesienia o możliwych wyborach parlamentarnych w marcu przyszłego roku. W "Salonie Politycznym Trójki" zapewniła, że "absolutnie nie będzie przyspieszonych wyborów". – Te teksty mają podgrzewać atmosferę, wprowadzać jakiś niepokój wśród polityków i Polaków – powiedziała rzeczniczka partii rządzącej o artykule "Gazety Wyborczej".źródło: wyborcza.pl