PiS punktuje PO za decyzję Trzaskowskiego. Powstała specjalna strona

Strona już ruszyła. • Fot. Maciek Jaźwiecki/Agencja Gazeta

Fot. screen z trzaskowskiwatch.com

amieszanie w sprawie bonifikat w Warszawie już odbija się czkawką prezydentowi stolicy Rafałowi Trzaskowskiemu i całej Platformie Obywatelskiej. Patryk Jaki pochwalił się właśnie nową stroną internetową, która ma za zadanie monitorować spełnianie obietnic złożonych przez nowego włodarza Warszawy.To warszawscy radni PiS uruchomili stronę trzaskowskiwatch.com , na której będą przypominać o obietnicach składanych w kampanii wyborczej przez obecnego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i jak są one realizowane.Do akcji przyłączył się Patryk Jaki, czyli niedawny kontrkandydat Trzaskowskiego. – Chcemy państwu powiedzieć, że uruchamiamy nowy projekt. Projekt strony internetowej, która będzie pokazywała i będzie przypominała prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu o jego obietnicach – oświadczył Jaki podczas konferencji prasowej w Sejmie.Szef Komisji Weryfikacyjnej ocenił, że "obietnice Platformy mają to do siebie, że bardzo szybko odchodzą, są zapominane". – My jako opozycja, ale jednak z bardzo silną legitymacją w Warszawie, mamy zamiar ciężko pracować, aby przypominać prezydentowi dlaczego został prezydentem, jakie obietnice składał – stwierdził Jaki.Przypomnijmy, zamieszanie z bonifikatami za warszawskie grunty wynikało z decyzji obecnego ratusza o obniżeniu ich z 98 proc (przed wyborami decyzją Rady Miasta) do 10 proc. (teraz). Po krytyce, Rafał Trzaskowski wycofał się z obniżek.