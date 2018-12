Brudziński przymila się do o. Rydzyka i jego słuchaczy. "Moja ulubiona stacja"

Minister Joachim Brudziński zdradził, że jego ulubioną stacją radiową jest Radio Maryja. Ale na tym nie poprzestał. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Joachim Brudziński szef MSWiA, wiceprezes PiS Bardzo sobie cenię każdego wyborcę, również tego, który słucha Radia Maryja. Żeby była jasność, moją ulubioną stacją, szczególnie, kiedy wracam do mojego ukochanego Szczecina, jest właśnie rozgłośnia ojca Tadeusza Rydzyka. (...) Zakładam, że o. Rydzyk ma bardzo wielu znajomych, także wśród polityków PiS. Jak każdy wyborca, dysponuje tylko jednym głosem, jest to ważny głos, jak każdy. Polsat News

– Moją ulubioną stacją, szczególnie, kiedy wracam do mojego ukochanego Szczecina, jest właśnie rozgłośnia ojca Tadeusza Rydzyka – zdradził na antenie Polsat News minister spraw wewnętrznych i administracji. Joachim Brudziński na tej deklaracji nie poprzestał – puścił oko do słuchaczy toruńskiej stacji, aby wiedzieli, na kogo mają głosować.Fakt, że minister Brudziński jest wiernym słuchaczem Radia Maryja, znany jest nie od wczoraj. Od lat jest w pierwszym rzędzie tańczących do "Abba Ojcze" na urodzinach rozgłośni należącej do zakonu redemptorystów. W 2015 r., jeszcze przed wyborczym zwycięstwem PiS, współorganizował marsz wdzięczności za to, że istnieje Telewizja Trwam. Wielokrotnie gościł na antenie toruńskiej stacji, bywało, że jako "obstawa" samego prezesa PiS Temat Radia Maryja pojawił się w wieczornej rozmowie Bogdana Rymanowskiego z Joachimem Brudzińskim w Polsat News. Dziennikarz dopytywał, czy PiS nie obawia się utraty części elektoratu wraz z powstaniem partii tworzonej przez bliskiego współpracownika o. Rydzyka, prof. Mirosława Piotrowskiego – Nie, nie obawiam się – zapewnił Brudziński. – Nie wiem, na ile (procent głosów - przyp. red.) może liczyć ugrupowanie, które jeszcze nie funkcjonuje, nie posiada żadnych struktur. Ja nie jestem od tego, żeby tutaj wróżyć z fusów – odpowiedział.I tu przyszedł czas na puszczenie oka do słuchaczy Radia Maryja. – Mam nadzieję, że słuchacze rozgłośni o. Tadeusza Rydzyka mają wyrobione już poglądy polityczne i będą głosować na PiS – powiedział Joachim Brudziński.Nie wyczuł przy tym w ogóle niestosowności tej wypowiedzi – przecież teoretycznie katolicka rozgłośnia nie powinna być w politykę zaangażowana. Praktyka - o czym wszyscy doskonale wiedzą - jest inna. Aby dowiedział się o tym także papież i podjął odpowiednie kroki, w internecie zbierane są podpisy pod petycją do Franciszka . Poparło ją dotąd blisko 90 tys. osób.źródło: polsatnews.pl