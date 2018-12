Komendant zdymisjonowany za śmierć Stachowiaka ma nową pracę. Będzie dyrektorem

Krzysztof Niziołek właśnie kolejny raz został dyrektorem. • Fot. Policja

rzysztof Niziołek – były zastępca komendanta dolnośląskiej policji i przełożony policjantów, którzy katowali Igora Stachowiaka – ma nową pracę. Były już policjant bez żadnego konkursu objął stanowisko dyrektora w Starostwie Powiatowym w Strzegomiu.Gdy do mediów przedostały się informacje o tym, jak zginął Igor Stachowiak , wybuchł skandal. Policjanci zatrzymanego mężczyznę wielokrotnie razili paralizatorami, co ostatecznie doprowadziło do jego śmierci. Później dowiedziono, że sprawę śmierci Stachowiaka próbowano zamieść pod dywan.Komendant miejskij policji Dariusz Kokornaczyk i zastępca komendanta wojewódzkiego, odpowiedzialny za prewencję Krzysztof Niziołek zostali zdymisjonowani. Niziołek miał przejść na emeryturę, ale zamiast tego znalazł nową pracę. Były policjant został dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu.Tu też długo miejsca nie zagrzał. Jak informuje portal Świdnica24, Niziołek właśnie objął kolejne dyrektorskie stanowisko. Teraz były policjant będzie dyrektorem w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy.źródło: swidnica24.pl