Alarm na lotniskach w Niemczech. Policja poszukuje czterech podejrzanych o terroryzm

a niemieckich lotniskach zarządzono alarm po tym, jak służby zostały zawiadomiono o czterech podejrzanych osobach, które być może przygotowywały atak terrorystyczny w Stuttgarcie. Podejrzanych wcześniej widziano na lotnisku w Paryżu.W całych Niemczech w portach lotniczych ogłoszono stan alarmowy w związku z podejrzeniem o to, że przygotowywany jest zamach. Wszystko przez to, że na lotnisku w Stuttgarcie zauważono czterech mężczyzn podejrzewanych o terroryzm Dwóch z poszukiwanych to ojciec i syn, którzy pochodzą z Nadrenii Północnej-Westfalii . W zeszłym tygodniu zwrócili oni uwagę francuskiej policji, kiedy robili zdjęcia terminalu na paryskim lotnisku Charles de Gaulle. Według agencji DPA, przynajmniej jeden z podejrzanych jest klasyfikowany jako potencjalny islamistyczny terrorysta.Źródło: "Der Spiegel"