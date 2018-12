Spadł śnieg i znowu to samo. OSP z Witkowa musiała ratować najpotężniejszą armię świata…

Humvee wpadł do rowu, ale nie był w stanie już z niego wyjechać. • Fot. ospwitkowo.eu

rzyzwyczailiśmy się już do tego, że amerykańscy żołnierze zupełnie nie radzą sobie na polskich drogach. Przez kilka ostatnich miesięcy w sumie było cicho, ale właśnie przyszła zima. Efekt? Ochotnicza straż z Witkowa musiała wyciągać z rowu terenowego Humvee US Army.Do zdarzenia doszło 20 grudnia. OSP otrzymała dyspozycję wyjazdu alarmowego około godziny trzynastej do zdarzenia drogowego w okolicy wsi Malenin.Strażacy wtedy jeszcze chyba nie wiedzieli, co ich tam spotka. Na miejscu zastali pojazd wojskowy typu HMMWV, czyli po prostu Humvee, który wpadł do rowu.Na szczęście żołnierzom nie stało się zupełnie nic.źródło: ospwitkowo.eu