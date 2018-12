Smutny rekord burmistrza Boguszowa-Gorc. Już po miesiącu od objęcia urzędu wziął łapówkę

Burmistrz Boguszowa-Gorc złapany na braniu łapówki ledwo półtora miesiąca po wyborach. • Fot. Facebook / Jacek C.

urmistrzem został ledwie 1,5 miesiąca temu, a już wpakował się w poważne tarapaty. Jacek C., burmistrz Boguszowa-Gorc na Dolnym Śląsku, został złapany na gorącym uczynku w czasie brania łapówki.Na początku grudnia Jacek C. zaprosił do swojego gabinetu w ratuszu lokalnego przedsiębiorcę, odpowiadającego w gminie za montaż lamp ulicznych. Biznesmen miał problem z wywiązaniem się z umowy na postawienie latarni. Wtedy nowo urzędujący burmistrz zaproponował mu pomoc w zamian za... 100 tys. złotych łapówki Jacek C. zażyczył sobie wpłat w kilku ratach. Pierwszą łapówkę – 10 tys. złotych przedsiębiorca przyniósł do ratusza 12 grudnia, kolejną, tej samej wysokości, kilka dni później. Za trzecim razem, kiedy biznesmen wręczył burmistrzowi 50 tys. złotych, za drzwiami czekali powiadomieni wcześniej funkcjonariusze z wydziału do walki z korupcją KWP we Wrocławiu. Do zatrzymania doszło 19 grudnia.– Burmistrz został złapany na gorącym uczynku, a pieniądze które przyjął będą dowodem w sprawie – przyznaje Faktowi Tomasz Orepuk (38 l.) z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. W piątek C. usłyszał zarzuty. Grozi mu do 8 lat więzienia."Sąd Rejonowy w Świdnicy przychylił się do wniosku Prokuratury Okręgowej o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci 3-miesięcznego aresztu wobec burmistrza Boguszowa-Gorc Jacka C." – czytamy na łamach portalu dziennik.walbrzych.pl.Źródło: "Fakt"