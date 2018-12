Dla dwóch osób ta impreza skończyła się śmiercią. Mężczyzna ugodził nożem trzy osoby

Tragiczny finał imprezy firmowej w Olsztynku. Mężczyzna ranił nożem trzy osoby, dwie z nich zmarły. • Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta

o zdarzenia doszło na imprezie firmowej w gospodarstwie agroturystycznym pod Olsztynem. Mimo udzielonej pomocy medycznej, dwóch mężczyzn nie udało się uratować. Trzeci został przewieziony do szpitala.Policja zatrzymała 28-latka, który jest głównym podejrzanym. Oprócz niego funkcjonariusze zatrzymali również trzech innych mężczyzn w wieku od 29 do 43 lat. Trwa ustalanie, jaki był ich udział w zajściu.– Jeden z napastników użył noża, ranił trzy osoby. Rany były na tyle poważnie, że mimo udzielonej pomocy dwóch mężczyzn zmarło, trzeci został przetransportowany do szpitala w Olsztynie – mówił w rozmowie z portalem Gazeta.pl sierż. szt. Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.Impreza firmowa została zorganizowana przez obcokrajowców . Większość osób, które brały w niej udział, pochodzi z Indii. Wiadomo, że w środku gospodarstwa agroturystycznego nie było żadnych Polaków.Przed kilkoma dniami doszło do tragicznego zajścia w czasie firmowej Wigilii w Oslo. Między 50-kilkuletnim Polakiem i 30-kilkuletnim Łotyszem miała wywiązać się kłótnia. W jej trakcie Łotysz zadał Polakowi śmiertelny cios nożem . Niedługo potem na miejscu były już służby. Nie pomogła jednak reanimacja. Polak zmarł.Źródło: Gazeta.pl