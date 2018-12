Szansa na białe Święta i ostrzeżenia dla 11 województw. Tak ma wyglądać pogoda w Wigilię

Polscy Łowcy Burz dają Polakom nadzieję na białe Święta. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

iały puch za oknem to zawsze miły element "wystroju" wigilijnej kolacji. Z drugiej strony oblodzone jezdnie i chodniki mogą stanowić zagrożenie dla kierowców i pieszych, zmierzających na spotkania z rodziną. IMGW wydał ostrzeżenie dla 11 województw.Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniami obowiązują w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim oraz w północnych obszarach województw świętokrzyskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Obowiązują one do 24 grudnia do godz. 10.Taka informacja na pewno nie ucieszy kierowców, którzy jak najprędzej chcieliby się znaleźć przy swojej rodzinie, by dzielić wspólne chwile przy wigilijnym stole . Zdaniem Polskich Łowców Burz, rodzinne spotkania mogą upłynąć w prawdziwie zimowej aurze "Jak wynika z bieżących prognoz, temperatura maksymalna powietrza w trakcie wigilijnego poniedziałku może oscylować w granicach -5 °C/-3 °C na Podlasiu do około 2 °C/3 °C na południowym - zachodzie, zachodzie, miejscami południu, południowym - wschodzie, a także wzdłuż gmin nadmorskich. Chłodno i zimowo z opadami śniegu będzie również na terenach podgórskich oraz w górach" – czytamy.Portal meteoprognoza.pl pokazał na Twitterze, jak ma wyglądać maksymalna wysokość pokrywy śnieżnej w nocy z 25 na 26 grudnia. W północno-wschodniej Polsce może spaść od 6 do 19 cm białego puchu.Źródło: Interia.pl