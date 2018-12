Agata Duda oszukała męża. Prezydent wyznał to w wywiadzie przedświątecznym

Prezydent Andrzej Duda zdradził kilka sekretów ze swojego życia. • Fot. Maciej Jaźwiecki / Agencja Gazeta

rezydent Andrzej Duda udzielił "Super Expressowi" przedświątecznego wywiadu. Podzielił sie w nim wieloma nieznanymi dotąd szczegółami z czasów zanim został prezydentem i... zanim został mężem. Andrzej Duda na łamach " Super Expressu " zdradził kilka szczegółów dotyczących jego życiorysu. Przyznał się m.in. że pił tanie wino w okresie buntu, a najlepszy prezent jaki dostał pod choinkę to narty dla dzieci.Ale to fragment z żoną był najbardziej interesującym wyznaniem prezydenta. Andrzej Duda przyznał, że Agata Kornhauser-Duda nie była jego pierwszą dziewczyną. Dodał, że z żoną poznał się w liceum w maju 1990 roku, a gdzie odbyła się ich pierwsza randka?– Wtedy, kiedy odprowadziłem ją z tej imprezy. Nie było wielkiej śmiałości w tym związku, było stopniowe poznawanie się, wyjścia do kina. W listopadzie byliśmy już razem – odpowiedział prezydent.Dodał także, że jedną ze spraw, które stały się kością niezgody pomiędzy nim a żoną stało się narciarstwo. Andrzej Duda przyznał, że w tym kontekście został oszukany przez zonę.– Jestem wielkim fanem narciarstwa. I to było jedyne oszustwo matrymonialne, jakiego dopuściła się moja żona. Jako moja dziewczyna uczyła się jeździć, a jakże. Bywała ze mną w Bukowinie Tatrzańskiej. Ślub wzięliśmy w lutym. Zaproponowałem małżeński wyjazd na narty, a ona: nigdy więcej! I wyrzuciła narty do piwnicy – śmiał się prezydent.A nie od dzisiaj wiemy, Andrzej Duda korzysta z każdej okazji, żeby wyrwać się ze stolicy i poszusować na stoku . Przypomnijmy, że inne "fakty" z życia prezydenta , uwiecznione na zdjęciach, wypłynęły kiedy Andrzej Duda postanowił wrócić na swój prywatny Instagram po sześciu latach przerwy.źródło: " Super Express