Czekasz na przelew przed świętami lub przed sylwestrem? Bank może ich nie przesłać na czas

Jeśli ktoś nie przelał pieniędzy do godzinie 12.15 w Wigilię, to bank zrealizuje transakcję dopiero po świętach. • Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Gazeta

Z

darza się, że przed świętami lub sylwestrem czekamy na ważny przelew – wiadomo, wigilijne zakupy mogą znaczne nadszarpnąć budżet. Jeśli pieniądze zostały wysłane za późno – przyjdą dopiero po świętach lub w nowym roku. Banki tuż przed świętami informują o zmienionych godzinach pracy w Wigilię i sylwestra. Przez to przelewy mogą przyjść do klientów ze znacznym opóźnieniem. Przykładowo bank PKO BP podaje, że zlecenia przelewów krajowych na rachunki prowadzone w innych bankach, złożone 24 i 31 grudnia po godz. 12:15 będą zrealizowane w dniach 27 grudnia i 2 stycznia.Niezależnie od tego czy robimy przelew w domu, na kanapie za pośrednictwem aplikacji mobilnej, czy w okienku w banku. Z kolei przelewy natychmiastowe i przelewy na telefon nie będą dostępne od godz. 19 w dniu 31 grudnia do godz. 1 w dniu 1 stycznia.Ale PKO BP nie jest wyjątkiem. Tak jest we wszystkich bankach. W Alior Banku w Wigilię trzecia sesja Elixir została odwołana. Zlecenia wychodzące realizowane są do godziny 12:20, a przelewy przychodzące drugą sesją zaksięgowane będą do godziny 15. Pozostałe zlecenia po godzinie 12:20 będą realizowane po świętach. Analogicznie sprawa wygląda z sylwestrem.Oby tylko w czasie świąt lub przed sylwestrem nie doszło do kolejnej awarii w bankach . Takie sytuacje zawsze wywołują frustrację wśród klientów, którzy nie mają dostępu do swoich środków.