Skandaliczne życzenia Joanny Senyszyn. "Takimi tweetami tylko się ośmieszasz"

Joanna Senyszyn złożyła Polakom skandaliczne życzenia świąteczne.

hcielibyśmy napisać, że Joanna Senyszyn złożyła Polakom bożonarodzeniowe życzenia. Jednak to co napisała, życzeniami trudno nazwać. Lewicowa polityczka porównała Boże Narodzenie do komunistycznego święta. Nie uniknęła też aluzji do bieżącej polityki, życząc Polakom "wszystkiego niekaczego"."Boże Narodzenie to coraz mniej znacząca nazwa dla 25-26.12, wolnych od prących mocy ustawy z 18.01.1951r. Może pora zdekomunizować komusze święto! Póki jest, radujmy się! Kto chce - z narodzin Jezusa, kto chce - z dni wolnych. Wesołych świąt i wszystkiego niekaczego" – napisała na Twitterze Joanna Senyszyn.Jak łatwo zgadnąć, spowodowało to falę negatywnych komentarzy. "Możesz sobie w tych dniach robić co chcesz, pisać co chcesz, jednak takimi twittami tylko się ośmieszasz i ludzie mają z ciebie mega bekę. Zapamiętaj że i tak nie odbierzesz zdecydowanej większości Polakom świętowania Bożego Narodzenia. PS pomodlę się żebyś odzyskała rozum" – napisał jeden z internautów. Inni deklarowali modlitwę w intencji Senyszyn.Przypomnijmy, że życzenia bożonarodzeniowe złożyli już najważniejsi politycy w państwie. Małżeństwo Agaty i Andrzeja Dudów zaapelowało o wspólne kolędowanie . Prezydent przypomniał tez, że w 2018 roku przypada setna rocznica niepodległości. Z kolei premier Mateusz Morawiecki poprosił Polaków o jedność i święta ponad podziałami