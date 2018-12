Utknęli z rodzącą kobietą w przedświątecznym korku. Z pomocą przyszła im policja

Mundurowi odwiedzili następnego dnia rodziców i ich nowo narodzonego synka. • Fot. policja.pl

P

rzyszli rodzice nie myśleli, że droga do szpitala przez warszawski Mokotów w okresie przedświątecznym będzie aż tak trudna. Aby dotrzeć na porodówkę na czas wezwali policję, która utorowała im drogę. Kobieta szczęśliwie urodziła w szpitalnej sali.Za kierownicą volvo siedział 48-leni pan Grzegorz, który próbował dowieźć do szpitala na ul. Wołoską rodzącą partnerkę. 36-latkę od rozwiązania dzieliły dosłownie minuty. Nie było szans, żeby dojechać na czas na porodówkę, bo utknęli w gigantycznym korku na ul. Marynarskiej. Wszystko przez przedświąteczną gorączkę zakupową, która ogarnęła całą Warszawę.Mężczyzna wezwał więc na pomoc policję , która na sygnale dotarła do nich po kilku minutach. Policjantka st. post. Eliza Borek-Jaksim usiadła obok rodzącej kobiety, żeby udzielić jej pomocy w razie zagrożenia i jednocześnie nawigowała przejętego 48-latka.Natomiast st. asp. Wiesław Jaguś jechał radiowozem przed samochodem i torował mu drogę. W takiej asyście parze udało się na czas dotrzeć do szpitala. Niedługo potem na świat przyszedł na świat ich syn, Jaś. Następnego dnia mundurowi odwiedzili parę w szpitalu i przynieśli w prezencie dla ich synka misia oraz kwiaty dla jego mamy.Niestety początek świąt na polskich drogach nie wyglądał tak szczęśliwie. Tylko w samą Wigilię doszło do 67 wypadków, w których zginęło sześć osób.Źródło: Policja.pl