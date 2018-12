Nicki Bille Nielsen postrzelony na imprezie świątecznej. Trzy osoby podejrzane o próbę zabójstwa piłkarza

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia doszło do próby zabójstwa piłkarz Nickiego Bille Nielsena. • Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

W tych okolicach Kopenhagi miało dość do próby zabójstwa piłkarza.

ramatyczne dla niektórych fanów futbolu informacje napłynął w środę z Danii, gdzie w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia miało dojść do próby zabójstwa piłkarza Nickiego Bille Nielsena. Znany z występów w Lechu Poznań 30-latek został postrzelony w Kopenhadze podczas świątecznego przyjęcia.Jak donoszą duńskie media, Nicki Bille Nielsen został poważnie ranny, ale obecnie jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Do postrzelenia piłkarza doszło w środę 26 grudnia w kopenhaskiej dzielnicy Syndhavnen. Zawodnika próbowano zastrzelić na imprezie świątecznej zorganizowanej w jego mieszkaniu.Policja ustaliła, iż za tę domniemaną próbę zabójstwa Nickiego Bille Nielsena odpowiadać mają trzy osoby. Dwie z nich został ujęte. To 30-letni mężczyzna i 23-letnia kobieta. Prawdopodobnie wszystkie te osoby brały udział we wspomnianej imprezie.Media w Danii przypominają, że były zawodnik Lecha Poznań sam ma kartotekę kryminalną. Całkiem niedawno Nicki Bille Nielsen został skazany za atak na swoją ówczesną partnerkę i inną kobietę, która chciała jej bronić.Ten przypadek przemocy szybko rozwinął się jednak o sprawę narkotykową, gdyż interweniująca wobec Nielsena policja znalazła przy nim kokainę. A zaledwie kilka dni temu rozpisywano się o jego bójce , do której doszło pod jednym z kopenhaskich klubów nocnych.Przypomnijmy, iż Nicki Bille Nielsen grał w Lechu Poznań w latach 2016-2018. Na początku bieżącego roku Duńczyk wrócił do ojczyzny, gdzie występował w drugoligowym Lyngby BK.Źródło: "Ekstra Bladet"