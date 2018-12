Przedziwna interwencja straży w święta. Ratowali pacjenta ze sprężyną na przyrodzeniu

Strażacy musieli przyjechać na interwencję do szpitala w Świnoujściu. • Zrzut ekranu z YouTube.com / iswinoujscie pl

Akcja strażaków w Świnoujściu.

trażacy muszą mierzyć się z różnymi zgłoszeniami i wezwaniami. Od pożarów i wypadków samochodowych po zdejmowanie kotów z drzewa. Tym razem jednak strażacy ze Świnoujścia zostali wystawieni na ciężką próbę. Według informacji portali iswinoujscie.pl wezwano ich do pomocy w oddzieleniu od pacjenta nietypowego "gadżetu" erotycznego.Jak podaje portal iswinoujscie.pl , Boże Narodzenie strażacy ze Świnoujścia dostali nietypowe zadanie. Musieli pomóc pacjentowi jednego ze szpitali. Mężczyzna zgłosił się na izbę przyjęć z trudnym przypadkiem. Okazało się, że eksperymentował w łóżku i użył łożyska jako zabawki erotycznej. Niestety jego przyrodzenie zablokowało się w nim.Lekarze nie dysponowali jednak odpowiednim sprzętem, aby pomóc mężczyźnie, dlatego na pomoc wezwali strażaków . Na niekorzyść pacjenta grał czas, ponieważ do jego narządu nie dochodziła krew, co z kolei mogło skończyć się martwicą tkanek i amputacją.Na szczęście strażacy natychmiast zjawili się w szpitalu i za pomocą specjalistycznego sprzętu uwolnili mężczyznę od łożyska.Wcześniej pisaliśmy o nietypowych interwencjach straży miejskiej . Widać, że strażacy też nie mają lekko.Chirurdzy, proktolodzy, urolodzy i ginekolodzy w polskich szpitalach całkiem często muszą pacjentom wydobywać przeróżne ciała obce z miejsc, w których nie powinny się one znaleźć. A już na pewno nie na stałe. O tym, z czym co jakiś czas muszą się mierzyć lekarze, pisaliśmy tutaj Źródło: iswinoujscie.pl