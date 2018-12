Fałszywe konto i 600 par na Tinderze. "Projekt Klaudiusz" podbił Wykop – ma pokazać naiwność Polek

Opinia użytkownika Wykopu

Przerobiłem sporo kobiet i te, które szukają dobrego, to szukają go jako stałego, chad czy Klaudiusz to nie problem by go od razu zaliczyć na pierwszej randce, a potem wrócić do misia, tak działa ten świat i akcje janusz_pol tylko otwierają oczy innym facetom, jak to wygląda, dlatego robi dobrą robotę:

– uświadamia facetów jak wygląda ten świat;

– pokazuje, że dla lasek wygląd jest równie ważny i te kłamstwa o dobrym sercu są tylko dla słabych i głupich zwykłych facetów "na związek";

– laski szukają miłych (głupich) facetów do związku i chadów do szybkiego seksu, te które mówią, że tak nie jest widocznie są przeciętne i żaden chad na nie spojrzał albo nie znalazły się w odpowiedniej życiowo sytuacji, więc będą uparcie twierdzić to słynne "jestem inna niż wszystkie", co zawsze mówiła mi co druga dziewczyna;

– jednocześnie uczy szlauchy, że jak one sobie pogrywają często robiąc gorsze rzeczy miłym facetom, to niech poczują na własnej skórze, że w drugą stronę to też może działać, może nabiorą przez to trochę tej mitycznej kobiecej empatii.