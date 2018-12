Janiak wygwizdany w Poznaniu. Poszło o wpadkę na koncercie "Muzyka Wolności"

A tak niewiele zabrakło. • Fot. Filip Klimaszewski / Agencja Gazeta

livier Janiak to doświadczony dziennikarz i konferansjer, jednak i jemu przydarzają się wpadki. Choćby taka jak ta z 27 grudnia, gdy jedno słowo zaważyło na tym, że poznańska publiczność zebrana na koncercie "Muzyka Wolności" zareagowała gwizdami.Na stadionie miejskim w Poznaniu wystąpiły tuzy polskiej muzyki: Edyta Górniak, Kayah, Maryla Rodowicz, Perfect i wielu innych artystów, którzy uczcili setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego . Imprezę prowadzili Grażyna Torbicka i Olivier Janiak. I wszystko przebiegłoby zgodnie z planem, gdyby nie wpadka, która wywołała gwizdy poznańskiej publiczności.Pod koniec koncertu Olivier Janiak przedstawił Marka Woźniaka, który jest marszałkiem województwa wielkopolskiego. Janiak pomylił się i powiedział, że Woźniak jest marszałkiem województwa... mazowieckiego.Co prawda współprowadząca imprezę Grażyna Torbicka od razu poprawiła kolegę, ale wpadka nie uszła uwadze publiczności, która wygwizdała i wybuczała prowadzącego. "Zakończył uroczystość, nie ma co", "No to się popisał" – czytamy na Twitterze.Jak widać, Wielkopolska takich błędów nie wybacza.