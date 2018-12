Kierowca BMW na pasach zabił dwie kobiety. Matka i córka zmarły w szpitalu

Kierowca BMW śmiertelnie potrącił dwie kobiety na pasach w Toruniu. Zdjęcie poglądowe. • Fot. Krzysztof Hadrian / Agencja Gazeta

Toruniu doszło do tragicznego wypadku. Za kółkiem BMW siedział 26-latek, który na przejściu dla pieszych potrącił dwie kobiety. 52-latka i 18-latka zmarły chwilę po przewiezieniu do szpitala. Kierowca najprawdopodobniej jechał ze znaczną prędkością, a uderzenie było na tyle silne, że ofiary znaleziono 50 metrów od miejsca zdarzenia.Do tragedii doszło w sobotę około godz. 19:30 na nieoświetlonym przejściu dla pieszych przy ulicy Grudziądzkiej w pobliżu Centrum Handlowego Kometa w Toruniu. 26-latek, który kierował BMW, jechał w stronę centrum miasta. Był trzeźwy, policja ustala szczegóły zdarzenia.– Kierowca na polecenia prokuratora został zatrzymany. W chwili wypadku był trzeźwy. Trafił do policyjnego aresztu, a jego samochód został zabezpieczony na parkingu policyjnym – mówiła RMF24 podinspektor Wioletta Dąbrowska z toruńskiej policji.Jak podaje RMF 24, kierowca był znany policjantom, w przeszłości notowano go za posiadanie narkotyków.źródło: RMF 24