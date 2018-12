Srebrnym BMW wjechał na płytę lotniska w Hanowerze. 21-latek twierdzi, że jest Polakiem

Młody mężczyzna, który w sobotę przed 16:00 wjechał na płytę lotniska w Hanowerze twierdzi, że jest Polakiem. • Fot. Wikipedia/CC BY-SA 3.0

21-latek, który niespodziewanie wtargnął srebrnym BMW na płytę lotniska w Hanowerze twierdzi, że jest Polakiem – podała agencja DPA. Funkcjonariusze niemieckiej policji nie potwierdzili jeszcze tych informacji. A to dlatego, że młody mężczyzna nie miał przy sobie żadnych dokumentów potwierdzających jego tożsamość.W sobotę na płytę lotniska w Hanowerze wjechał samochód . Jak podało BBC News, auto nie miał specjalnych uprawnień. Przez chwilę "goniło" ono samolot linii Aegean Airlines, który przyleciał z Aten. Do akcji szybko wkroczyła policja, która zatrzymała jadący samochód i aresztowała kierowcę. Wstrzymano ruch, wznowiono go dopiero po 20:00.Mężczyzna wjechał na lotnisko samochodem na polskich tablicach rejestracyjnych. I już po zatrzymaniu twierdził, że jest Polakiem, ale nie mógł potwierdzić swojej tożsamości żadnymi dokumentami.Funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę samochodu, ale nie znaleziono w nim żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Ustalono zaś, że kierowca był pod wpływem amfetaminy oraz kokainy.źródło: RMF FM