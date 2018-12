Senator porównuje Wałęsę do ojca premiera. "Jeśli jego wypowiedzi są problemem, to jego jeszcze bardziej"

Jan Filip Libicki z PSL bronił Lecha Wałęsę, porównując go do Kornela Morawieckiego. • Screen z TVP Info

statnie peany Lecha Wałęsy do Władimira Putina wywołały prawdziwą burzę. Były prezydent został skrytykowany za zbytnią poufałość względem rosyjskiego przywódcy. W programie "Woronicza 17" w TVP Info, Wałęsę w pewien sposób bronił senator PSL Jan Filip Libicki.– Pozostaje dla mnie bohaterem naszej wolności. Uważam natomiast, że prezydent Wałęsa jest politykiem emerytowanym i od pewnego czasu wypowiada się – powiem delikatnie – w sposób dość mocno kontrowersyjny. Wolałbym, żeby jako emerytowany polityk się nie wypowiadał – mówił o Wałęsie Jan Filip Libicki.Następnie senator PSL porównał ton wypowiedzi Lecha Wałęsy do słów marszałka seniora, Kornela Morawieckiego, ojca premiera.– Natomiast chcę zwrócić uwagę, że wypowiada się w sposób podobny jak marszałek senior Kornel Morawiecki. I jeśli mówimy, że jego wypowiedzi są problemem to wypowiedzi ojca premiera są jeszcze bardziej problemem. Ma wpływ na proces legislacyjny a być może ma wpływ na politykę swojego syna – zaznaczył. Uważam Putina za mądrego człowieka , tylko któremu nie dostarczają argumentów, takich trochę innych. On ma inne argumenty. Potencjał, wielkie to wszystko, wrogowie. I on z tego wyciąga wnioski – mówił Lech Wałęsa w wywiadzie agencji Ria Novosti Kornel Morawiecki w rozmowie z "Super Expressem" stwierdził, że "cieszy się" z słów Lecha Wałęsy.– Cieszę się, że Wałęsa tak uważa – przyznał. – Moglibyśmy się sporo uczyć od polityki, jaką prowadzi Putin w Rosji. Prowadzi politykę na wielu fortepianach, umiejętnie rozgrywa relacje z Chinami, USA, czy z Europą. Również Polskę w jakimś stopniu rozgrywa. Pod tym względem zazdroszczę mu, że się tak mu udaje prowadzić taką politykę – podkreślał.źródło: TVP Info ; Super Express; 300polityka.pl