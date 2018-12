Sylwester pod chmurką? Uważajcie, nad Polskę nadciąga front Yvette

Z opadami i wietrznie – taką pogodę na sylwestra przynosi nam niż Yvette. • Fot. Aleksander Prugar / Agencja Gazeta

Redakcja naTemat

N

Na zdjęciu widać, jak strefa opadów przesuwa się znad Danii nad Polskę. • Fot. ventusky

iepokojące prognozy na sylwestra i Nowy Rok przynoszą synoptycy IMGW. Nad Polskę nadciąga front atmosferyczny o nazwie Yvette. Przyniesie dość intensywne opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu, którym będzie towarzyszył bardzo silny wiatr.Niż Yvette przesuwa się znad Danii przez Bałtyk. Jeszcze w niedzielę obejmie obszar północnej Polski.31 grudnia Yvette zaatakuje już na dobre. W dzień będzie raczej pochmurno – więcej przejaśnień na zachodzie i na północy. Na pozostałym obszarze dużo opadów i silny wiatr.Dla województw małopolskiego i śląskiego synoptycy IMGW wydali 1 stopień zagrożenia przed intensywnymi opadami śniegu. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm. I tam też ma najsilniej wiać – w porywach do 75 km/h. Taki wiatr powodował będzie zawieje i zamiecie śnieżne.Sylwestrowa noc i noworoczny poranek natomiast upłyną już z silnym wiatrem prawie w całym kraju. "W porywach do 75 km/h na wybrzeżu, do 60 km/h na zachodzie oraz do 70 km/h w Karpatach, z kierunków zachodnich. W Karpatach wiatr powodował będzie zawieje i zamiecie śnieżne" – czytamy w komunikacie IMGW.Temperatury w noc z 31 grudnia na 1 stycznia będą dość zróżnicowane. Najchłodniej ma być w Zakopanem: – 5 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze od -3°C na wschodzie do 3°C na zachodzie i wybrzeżu.1 stycznia nadal ma być dość pochmurno, z opadami i wietrznie. "Miejscami opady deszczu, na wschodzie i północy kraju deszczu ze śniegiem, na Podhalu i w Karpatach śniegu" – podaje IMGW.Na termometrach już wszędzie temperatury dodatnie: maksymalna od 2°C na północnym wschodzie, 5°C w centrum, do 8°C na północnym zachodzie. Wiatr w porywach będzie osiągał prędkość do 90 km/h na wybrzeżu, do 70 km/h na zachodzie kraju; w Sudetach porywy do 120 km/h, w Tatrach do 100 km/h.źródło: pogodynka.pl