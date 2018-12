Polska organizatorem ważnego wydarzenia religijnego. To u nas odbędzie się 42. Spotkanie Młodych Taizé

42. Spotkanie Młodych Taizé 2019-2020 odbędzie się we Wrocławiu. Na zdjęciu brat Aloise podczas spotkania w 2009 r. w Poznaniu. • Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Madrycie trwa 41. Spotkanie Młodych organizowane przez ekumeniczną Wspólnotę z Taizé. I już wiadomo, gdzie odbędzie się kolejne spotkanie. Przeor Wspólnoty, brat Alois, ogłosił w niedzielę, że 42. Europejskie Spotkanie Młodych zostanie zorganizowane w Polsce, we Wrocławiu. Potwierdziła to także Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy oraz prezydent Wrocławia Jacek Sutryk."Cieszymy się i zapraszamy do Polski!" – napisano na profilu Kancelarii Prezydenta, zamieszczając nagranie ze zdjęciami z Europejskiego Spotkania Młodych sprzed lat oraz ze zdjęciami Wrocławia.Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zamieścił film, w którym - podczas wypoczynku na nartach - po angielsku na gorąco komentuje wiadomość, jaka nadeszła z Madrytu. Wyraża radość, że zaproszenie do zorganizowania kolejnego Spotkania Młodych Wspólnoty z Taizé właśnie we Wrocławiu uzyskało akceptację. Zaproszenie to zostało wysłane w 2014 r.Polska już parokrotnie gościła młodych chrześcijan na spotkaniach obywających się na przełomie roku. Spotkania Młodych organizowane przez ekumeniczną Wspólnotę z Taizé odbywały się we Wrocławiu w 1989 i 1995 roku, w Warszawie w 1999 oraz w Poznaniu w 2009 roku.Wspólnota z Taizé we Francji została założona przez Brata Rogera w 1940 roku. Od ponad 40 lat organizuje ona spotkania modlitewne, które gromadzą tysiące młodych katolików, prawosławnych i protestantów z całej Europy i z innych części świata. Brat Roger w 2005 roku, gdy miał 90 lat, został zabity w kościele podczas modlitwy przez niezrównoważoną osobę.