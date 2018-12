Tak kończy się publicystyka w TVP. Z ramówki zniknęła właśnie ostatnia wysepka politycznego pluralizmu

Sławomir Mokrzycki i Małgorzata Opczowska, prowadzący "Młodzież kontra" • FOT: TVP Info (screen)

Mija nam właśnie 2018 rok! Dziękujemy za niego widzom i uczestnikom Młodzież Kontra. Nadchodzi 2019 ale już bez nas.... Opublikowany przez Młodzież Kontra Niedziela, 30 grudnia 2018

W TVP Info trwa właśnie "Salon Dziennikarski". Temat: aborcja i wczorajszy protest. W studio 5 osób. Sami faceci, wśród nich ksiądz. Wszyscy z mediów pokornych. To jest pluralizm! — wojciech czuchnowski (@czuchnowski) 24 marca 2018

Dyskusja w TVPis "Zgadzam się z tobą" "Ja z tobą tez" "Wszyscy tu mamy rację" " Dobrze mówisz" pic.twitter.com/Jd4E6vi7eE — MarcinRz (@mart801) 25 września 2016

ubliczność była politycznie różnobarwna, a przedstawiciele młodzieżówek mieli sporo swobody w zadawaniu pytań politykom. Zapraszani goście także stanowili szerokie spektrum poglądów, od radykalnej lewicy do radykalnej prawicy. Prowadzący nie kreowali się na celebrytów, nie wychodzili na ogół z ról dziennikarzy. Taka była formuła "Młodzieży Kontra". Nieraz było nieco przaśnie, ale program miał swoją markę i stałą widownię. Z anteny TVP Info znika właśnie "Młodzież kontra, czyli pod ostrzałem" , program publicystyczny z 17-letnią tradycją. Jak to zwykle w tej stacji bywa o zdjęciu programu jego twórcy dowiedzieli się niemal w ostatniej chwili. Z korytarzowych plotek, nie zdążyli się nawet pożegnać z widzami. Zostało im pożegnanie na Facebooku.Zniknięcie "Młodzieży kontra" oznacza, że z TVP znika chyba ostatni program, który spełniał kryteria politycznego pluralizmu. Program reprezentował szerszy wachlarz poglądów i postaw niż różnice w akcentach kładzione obecnie w telewizyjnej publicystyce przez reprezentantów różnych frakcji i grup interesów w obozie władzy.Chodzi o różnice między "gowinowcami", "ziobrystami", żołnierzami Dudy, Brudzińskiego, albo ludźmi Morawieckiego. Ich przekazy dnia co najwyżej "zbalansuje" nieraz ktoś od Kukiza, albo spoza Sejmu.Co zostanie w kontrze do "Młodzieży..."? Informacyjne tylko z nazwy "Wiadomości", których oglądanie zarzucił już nawet Krzysztof Leski ( musiał mieć naprawdę ważne powody ). "Gość Wiadomości", do którego opozycji się już nawet nie zaprasza. Bojkotowane przez część tej opozycji "Woronicza 17”, w którym Michał Rachoń organizuje przed każdym programem opozycję do opozycji i "Minęła 20" robione na tej samej zasadzie.Przypomnijmy, że już w styczniu ma wrócić na antenę zawieszony Wojciech Cejrowski , choć zapewne flagi Unii Europejskiej już nie spali.Jest jeszcze "Salon dziennikarski", w którym kilku pijących sobie z dziobków prawicowych redaktorów i jeden ksiądz udają, że się w czymś różnią, a wychodzi program pełnej zgody. A żeby widz utwierdził się w jedynie słusznych poglądach może jeszcze obejrzeć "W tyle wizji" i "Studio Polska" z Magdaleną Ogórek jako "paprotką do kożucha".No i jest jeszcze Ewa Bugała, której wywiadu udzielił ostatnio sam prezydent Andrzej Duda oraz toporne "paski transmisyjne" z przekazem dla dzwonów.Na tym tle "Młodzież kontra" to był naprawdę niezły, pluralistyczny program, w którym polityków raczej nie oszczędzano. Pozostaje mieć nadzieję, że jeszcze kiedyś w TVP politycy - bez względu na opcje - znowu będą pod ostrzałem?