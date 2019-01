Stoch ma dość? Ta wypowiedź brzmi jak sugestia, że koniec kariery już blisko

Kamil Stoch chce zakończyć karierę sportową? • Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

Kamil Stoch Bardziej opłacałoby się liczyć, że już niedługo będę go spędzał w domu. Ale zobaczymy...





niemieckim Garmisch-Partenkirchen zakończyły się zmagania skoczków w drugim konkursie Turnieju Czterech Skoczni. Czy jest to jeden z ostatnich TSC z udziałem Kamila Stocha? Sylwestrowa wypowiedź trzykrotnego mistrza olimpijskiego dla TVP Sport sugeruje, że zawodnik myśli coraz poważniej o końcu kariery.Konkurs w Obsersdorfie Kamil Stoch zakończył na 8. miejscu. Już wtedy było wiadomo, że nie będzie rekordowego, szóstego zwycięstwa obrońcy Kryształowej Kuli . W Ga-Pa poszło nieco lepiej – Kamil Stoch zakończył konkurs na 6. miejscu ( podium udało się wywalczyć Dawidowi Kubackiemu ).Tuż przed noworocznym konkursem w Garmisch-Partenkirchen reporter TVP Sport zapytał Kamila Stocha, kiedy ostatni raz świętował nadejście Nowego Roku poza skocznią i czy w ogóle pamięta takiego sylwestra. – Nie wiem, który to Sylwester poza domem. Pamiętam takie, w których nie byłem na skoczni, ale to było bardzo dawno temu – stwierdził, przyznając, że dawno przestał to liczyć.W tym roku Kamil Stoch skończy 32 lata. Skoki narciarskie uprawia odkąd skończył 4 lata. Szybko zaczął stary w mistrzostwach dzieci i młodzików. W sezonie 2001/2002 po raz pierwszy wziął udział w mistrzostwach Polski seniorów, gdzie na normalnej skoczni w Zakopanem wywalczył 11. miejsce.